Задержанный в Казахстане киргизский музыкант вернулся на родину

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Освобожденный в Казахстане киргизский музыкант Викрам Рузахунов вернулся на родину, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского МВД.

"Викрам Рузахунов вернулся в Киргизию. Он прошел через контрольно-пропускной пункт Ак-Жол", - сказал представитель пресс-службы.

Несколько дней назад гражданин Киргизии Рузахунов был задержан правоохранительными органами Казахстана за участие в массовых беспорядках.

В воскресенье телеканал "Казахстан" обнародовал видеозапись признания Рузахунова в том, что ему предложили 90 тыс. тенге за участие в протестах в Алма-Ате. В МВД Киргизии сообщили со ссылкой на родственников, что Рузахунов - музыкант, который часто гастролировал в Алма-Ате. Накануне Нового года он был приглашен в город для проведения концертов. Позднее заместитель министра иностранных дел Киргизии Азизбек Мадмаров вручил послу Казахстана в Бишкеке Рапилю Жошыбаеву ноту с призывом предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его в ближайшее время.

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал соотечественников дождаться расследования по факту задержания киргизских граждан в Казахстане. "В Казахстане много наших трудящихся граждан. Возможно, среди них были и те, кто мог принимать участие в акциях. Дождемся результатов работы спецслужб двух стран", - написал Жапаров в воскресенье на своей странице в соцсети.

"Мы будем твердо бороться и защищать всех наших граждан, которые не принимали участие в акциях и несправедливо привлекаются к ответственности. Мы владеем полной информацией о происходящих событиях в Казахстане. Как только появились первые сообщения о Викраме Рузахунове, я сразу же дал соответствующие поручения нашим министерствам. Между министерствами двух стран ведется необходимая работа", - сообщил Жапаров.

В понедельник Министерство юстиции Киргизии направило запрос в Генеральную прокуратуру республики о возбуждении уголовного дела по факту применения пытки в отношении Рузахунова по статье "Пытки" УК Киргизии. Киргизский Минюст также обратился в надзорное ведомство на предмет направления международного поручения-запроса в Казахстан на проведение необходимых следственных действий в отношении соответствующих сотрудников правоохранительных органов Казахстана согласно положениям Кишиневской конвенции о правовой помощи по уголовным делам 2002 года.

Основанием для такого обращения стали факты распространения видео Розахунова, где отчетливо видны следы физического истязания\пытки, а также зафиксирован очевидный факт самооговора по вопросу якобы имевшего место участия в массовых беспорядках, заявили в ведомстве.

По данным Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии, во время беспорядков в Казахстане погибли двое киргизских граждан.