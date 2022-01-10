В Казахстане освободили задержанного киргизского музыканта

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Задержанный в Казахстане за участие в массовых беспорядках гражданин Киргизии Викрам Рузахунов освобожден из-под стражи. Об этом сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского Госкомитета нацбезопасности.

"Викрам Рузахунов освобожден из-под стражи, в настоящий момент решается вопрос его возвращения на родину", - сказал представитель пресс-службы.

Глава Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев заявил в воскресенье журналистам, что Рузахунов не является террористом. В связи с его задержанием киргизские власти направили ноту в Казахстан.

В воскресенье телеканал "Казахстан" обнародовал видеозапись признания гражданина Киргизии Викрама Рузахунова в том, что ему предложили 90 тысяч тенге за участие в протестах в Алма-Ате. В МВД Киргизии сообщили со ссылкой на родственников, что Рузахунов – музыкант, который часто гастролировал в Алма-Ате. Накануне нового года он был приглашен в город для проведения концертов. Позднее заместитель министра иностранных дел Киргизии Азизбек Мадмаров вручил послу Казахстана в Бишкеке Рапилю Жошыбаеву ноту с призывом предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его в ближайшее время.

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал соотечественников дождаться расследования по факту задержания киргизских граждан в Казахстане. "В Казахстане много наших трудящихся граждан. Возможно, среди них были и те, кто мог принимать участие в акциях. Дождемся результатов работы спецслужб двух стран", - написал Жапаров в воскресенье на своей странице в соцсети.

"Мы будем твердо бороться и защищать всех наших граждан, которые не принимали участие в акциях и несправедливо привлекаются к ответственности. Мы владеем полной информацией о происходящих событиях в Казахстане. Как только появились первые сообщения о Викраме Рузахунове, я сразу же дал соответствующие поручения нашим министерствам. Между министерствами двух стран ведется необходимая работа", - сообщил Жапаров.

В понедельник Министерство юстиции Киргизии направило запрос в Генеральную прокуратуру республики о возбуждении уголовного дела по факту применения пытки в отношении Викрама Рузахунова по статье "Пытки" УК Киргизии, а также о направлении международного поручения-запроса в Казахстан на проведение необходимых следственных действий в отношении соответствующих сотрудников правоохранительных органов Казахстана в соответствии с положениями Кишиневской конвенции о правовой помощи по уголовным делам 2002 года.

Основанием для такого обращения стали факты распространения видео гражданина Киргизии Викрама Розахунова, где отчетливо видны следы физического истязания, а также зафиксирован очевидный факт самооговора по вопросу якобы имевшего место участия в массовых беспорядках, заявили в ведомстве.