Бишкек подтвердил гибель в Казахстане еще одного гражданина Киргизии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Власти Киргизии подтвердили информацию о гибели уже двух граждан страны в результате беспорядков в Казахстане. О втором погибшем "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности Киргизии, о первом ранее в понедельник сообщил МИД страны.

"По состоянию на вечер 10 января текущего года, установлено, что по результатам следственно-процессуальных мероприятий сил правопорядка задержанными значатся пять граждан Киргизии и погибшими во время массовых беспорядков двое кыргызских граждан. Установлены связи с их родственниками", - говорится в сообщении.

ГКНБ, МВД и МИД Киргизии во взаимодействии с соответствующими структурами Казахстана продолжают оказывать необходимую политико-правовую помощь и иное необходимое содействие гражданам Киргизии в этой республике, заявили в комитете. Там добавили, что в Казахстане продолжаются проверки в отношении ранее задержанных граждан Киргизии.

По данным МИД Киргизии, с начала массовых беспорядков в Казахстане на родину эвакуированы более 100 киргизских граждан.

Представители руководства Казахстана ранее не раз говорили, что среди участников беспорядков были иностранные террористы. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на том основании, что в беспорядках просматривались признаки иностранного вмешательства, запросил помощи у ОДКБ, и страны-участницы организации направили в Казахстан миротворцев.

10 января Токаев повторил тезис об участии иностранцев в беспорядках, а президент России Владимир Путин заявил, что мирными протестами в Казахстане "воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы" и организовали вооруженное нападение на государство.

9 января телеканал "Казахстан" показал задержанного выходца из Киргизии с ссадинами на лице, который под камеру заявил, что получил деньги за участие в протестах в Алма-Ате. В Киргизии в задержанном опознали джазового музыканта Викрама Рузахунова, которого позвали в Казахстан выступать и с которым пропала связь. Руководитель Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что Рузахунов не является террористом, 10 января ГКНБ сообщил, что музыканта освободили.