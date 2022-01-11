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Число задержанных после беспорядков в Казахстане приблизилось к 10 тыс.

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Количество задержанных участников беспорядков в Казахстане достигло 9,9 тыс. человек, сообщило МВД республики во вторник.

"9900 человек задержано правоохранителями", - заявили в ведомстве.

В оперативном штабе МВД добавили, что при проведении оперативных мероприятий полицейскими с участием военнослужащих Нацгвардии и подразделений спецназа в городе Тараз изъяты пистолет "Макарова", магазины к нему без патронов, бронежилет, пневматический пистолет "ТОЗ 35". Начато досудебное расследование.

Ранее во вторник информационный центр комендатуры Алма-Аты сообщил, что в городе только за минувшие сутки были задержаны 1237 человек, участвовавших в террористических атаках, мародерствах и других преступлениях.

В свою очередь пресс-служба Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана проинформировала, что погранслужбой с начала контртеррористической операции задержано по подозрению в участии в антиобщественных акциях 366 человек, "из которых шестеро получили ранения при оказании сопротивления".

По данным спецслужбы, при задержаниях изъято 30 единиц оружия, 245 единиц боеприпасов, 2 единицы холодного оружия, 8 радиостанций, 4 бронежилета, а также более 200 мобильных телефонов, планшеты и ноутбуки, товары народного потребления (15 коробок парфюмерии, 267 бутылок спиртных напитков) и "большая сумма финансовых средств".

Кроме того, изъяты 29 автотранспортных средств, на которых передвигались задержанные, религиозная литература и пособия по порядку проведения незаконных митингов, утверждается в сообщении КНБ.

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