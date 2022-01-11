Токаев сообщил, что вывод сил ОДКБ из Казахстана начнется через два дня

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Вывод миротворческих сил ОДКБ начнется через два дня, их миссия в Казахстане завершается, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Основная миссия сил ОДКБ завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ", - сказал он на заседании мажилиса во вторник.

Президент также подчеркнул, что Казахстан юридически обоснованно обратился к ОДКБ с просьбой направить миротворческий контингент.

По его словам, Казахстан мог бы утратить контроль над Алма-Атой, если бы не обратился в ОДКБ, и это грозило потерей все страны.

"Над подготовкой захвата власти работали профессионалы. Коль скоро этао была вооруженная агрессия со стороны международного терроризма против нашей страны, то Казахстан юридически обоснованно обратился к своим партнерам по Договору о коллективной безопасности (в ОДКБ - ИФ) с просьбой направить миротворческий контингент. Необходимо понимать, что на момент принятия такого решения мы могли полностью утратить контроль над Алма-Атой, которая был просто отдана на растерзание террористов. Потеряв Алма-Аты, мы потеряли бы столицу и всю страну", - сказал Токаев во вторник на заседании мажилиса.

5 января президент Казахстана обратился к руководителям стран ОДКБ за помощью "в преодолении террористической угрозы". Уже в ночь на 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческие силы.

В их состав вошли подразделения вооруженных сил РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. От РФ в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.