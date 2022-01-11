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Володин заявил о выходе ОДКБ на новый этап развития после событий в Казахстане

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после событий в Казахстане наступает новый этап в развитии.

"В ближайшее время станет понятно многое, в том числе откуда и в чьих интересах появились террористы (в Казахстане - ИФ). Но совершенно очевидно: для ОДКБ, объединяющей шесть стран, произошедшее можно считать новым этапом развития. Организация показала, что может эффективно решать непростые задачи", - написал Володин в своем телеграм-канале во вторник.

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Он также отметил, что решение о направлении миротворческого контингента ОДКБ было необходимым: по его словам, предотвратив террористическую угрозу, удалось избежать серьёзных проблем не только в Казахстане, но и в других странах.

Январские события в Казахстане, отметил спикер, потребует выработки законодательных решений в рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ.

"Нам есть ещё над чем работать, в частности над гармонизацией законодательств стран-участниц: из случившейся в Казахстане трагедии предстоит сделать выводы, чтобы технологии "оранжевых революций", акты внешней агрессии не ослабляли государства ОДКБ и не привели к потрясениям в обществе, экономике, гибели людей", - отметил Володин.

Володин является председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Последствия беспорядков в Казахстане

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ОДКБ Вячеслав Володин Казахстан

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