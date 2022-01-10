Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:29Заразились
на 10.01В России 10 666 679+15 830В мире 307 155 337+1 963 734

Боррель не исключил, что российские военные могут задержаться в Казахстане

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил опасения, что российские военные, направленные в Казахстан, могут задержаться в этой стране.

"Опыт говорит о том, что, когда русские приходят, им сложно уйти", - сказал он BBC Radio 4.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен высказывал похожую точку зрения. Он заявил, что не понимает, зачем Казахстану потребовалась помощь извне для подавления протестов и отметил, что "когда к вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода".

5 января президент Казахстана обратился к руководителям стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческие силы. Руководит контингентом командующий российскими ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. В Москве и Нур-Султане заверили, что миротворцы останутся в Казахстане до полной стабилизации ситуации, но их пребывание будет временным.

Последствия беспорядков в Казахстане

12
Евросоюз Жозеп Боррель Энтони Блинкен Казахстан

Новости по теме

Новости
Массовые протесты в Казахстане

Операторы "большой четверки" обеспечат бесплатную связь россиянам в Казахстане

Вопросы стратегической стабильности не заняли главного места на переговорах РФ и США в Женеве

Вопросы стратегической стабильности не заняли главного места на переговорах РФ и США в Женеве
Пандемия коронавируса

EMA может вынести решение по лекарству Paxlovid от COVID в ближайшие недели

EMA может вынести решение по лекарству Paxlovid от COVID в ближайшие недели
Пандемия коронавируса

Pfizer и Moderna назвали сроки готовности вакцины и бустера от "омикрона"

Pfizer и Moderna назвали сроки готовности вакцины и бустера от "омикрона"

Военный самолет РФ вывез из Казахстана российских граждан и европейских дипломатов

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Массовые протесты в Казахстане

Киргизский музыкант Рузахунов объяснил, почему оговорил себя в Казахстане

В Белоруссии задержан создатель признанного экстремистским видеоканала

Пандемия коронавируса

ВОЗ считает, что сложная ситуация из-за "омикрона" сохранится еще три месяца

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });