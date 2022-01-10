Боррель не исключил, что российские военные могут задержаться в Казахстане

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил опасения, что российские военные, направленные в Казахстан, могут задержаться в этой стране.

"Опыт говорит о том, что, когда русские приходят, им сложно уйти", - сказал он BBC Radio 4.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен высказывал похожую точку зрения. Он заявил, что не понимает, зачем Казахстану потребовалась помощь извне для подавления протестов и отметил, что "когда к вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода".

5 января президент Казахстана обратился к руководителям стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческие силы. Руководит контингентом командующий российскими ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. В Москве и Нур-Султане заверили, что миротворцы останутся в Казахстане до полной стабилизации ситуации, но их пребывание будет временным.