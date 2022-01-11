Токаев обвинил олигархов в торможении развития рынка в Казахстане

Он призвал компании, которые в страну привел Назарбаев, "отдать должное народу Казахстана"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста в Казахстане стали олигархические группы, заявил в мажилисе президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Сложившиеся олигополии серьезно ограничили развитие свободного рынка и снизили конкурентоспособность страны", - добавил он.

Президент также признал обострение имущественного неравенства в стране и отрыв властей от реальной картины и от чаяний народа.

"Следует признать, что произошедшие трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, а точнее провальной, деятельностью некоторых государственных органов. Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах", - сказал Токаев.

"Обострилась и проблема неравенства. Она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут. По крайней мере на бумаге. Однако за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Многие насущные проблемы граждан не решены", - подчеркнул он.

"Я ожидаю значительные и регулярные отчисления в фонд со стороны бизнеса. Благодаря первому президенту - елбасы (лидер нации Нурсултан Назарбаев - ИФ), в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам. Считаю, что пришло отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе", - сказал он на заседании мажилиса во вторник.

Правительству Токаев поручил определить круг компаний и согласовать сумму ежегодных взносов в фонд.

Массовые беспорядки в Казахстане начались 2 января в Жанаозене с протестов против резкого повышеняи цен на сжиженный газ.