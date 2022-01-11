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Шойгу заявил, что миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации обстановки

Контингенты стран ОДКБ перебросили в республику всего за трое суток благодаря сирийскому и карабахскому опыту

Шойгу заявил, что миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации обстановки
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки в этом государстве, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в республике Казахстан, естественно, по решению руководства республики Казахстан", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

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По словам министра, "в настоящее время миротворческие силы ОДКБ выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов на территории Казахстана".

Он напомнил, что в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ 9 января КМС организации завершили развёртывание на территории Казахстана.

"В короткие сроки - всего за трое суток - самолетами ВКС России был переброшен личный состав и техника. Это стало возможным благодаря высокой слаженности и оперативности действий вооружённых сил государств - членов ОДКБ, достигнутых в результате совместных учений, а также опыта, полученного в ходе развертывания российских войск в Сирии и миротворческого контингента в Нагорном Карабахе", - отметил министр.

Ранее во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане завершена, вывод миротворцев из страны начнется через два дня и займет не более 10 дней.

5 января президент Казахстана обратился к руководителям стран ОДКБ за помощью "в преодолении террористической угрозы". Уже в ночь на 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческие силы. В их состав вошли подразделения вооруженных сил РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. От РФ в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

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Казахстан ОДКБ Сергей Шойгу

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