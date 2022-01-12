Песков объяснил эффективностью миротворцев ОДКБ их скорый вывод из Казахстана

Российский миротворец, охраняющий Алматинскую ТЭЦ-3 Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что решение руководства Казахстана о выводе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может объясняться их эффективностью в стабилизации ситуации в республике.

"Почему так быстро (принято решение о выводе миротворцев ОДКБ - ИФ) - это решение той стороны, которая запрашивала помощь ОДКБ, и говорит о том, что была достаточно эффективной миссия, чтобы в сжатые сроки помочь нашим казахстанским друзьям справиться с теми проблемами, которые возникли", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос, не слишком ли быстро принято решение о выводе миротворцев ОДКБ из Казахстана.

Касаясь сроков вывода миротворцев в течение десяти дней, Песков отметил, что миротворческая миссия в Казахстане развертывалась в течение нескольких дней и решение о сроках вывода миротворцев координируется ОДКБ, и это "не вопрос Российской Федерации".

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческие силы.

11 января президент Казахстана сообщил, что вывод миротворческих сил ОДКБ начнется через два дня, их миссия завершается. "Основная миссия сил ОДКБ завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ", - сказал он на заседании мажилиса. По его словам, процесс вывода контингента займет не более 10 дней.

Как сообщил во вторник командующий ВДВ России и контингентом миротворцев в Казахстане генерал-полковник Андрей Сердюков, вывод миротворцев ОДКБ состоится после выполнения задач, во взаимодействии с органами власти республики.

По его словам, в настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны.

Порядок вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана будет определен после официального обращения этой страны, сообщил "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В Казахстан были направлены 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц военной техники.