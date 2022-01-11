Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:26Заразились
на 11.01В России 10 684 204+17 525В мире 310 434 812+3 279 475

Миротворцы ОДКБ в Казахстане за сутки взяли под охрану еще пять объектов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время продолжают решение задач в Казахстане, за сутки взяли под охрану еще пять социально значимых объектов, заявил командующий миротворческими силами генерал-полковник Андрей Сердюков.

Об этом Сердюков сказал журналистам во вторник. Он отметил, что коллективные миротворческие силы ОДКБ продолжают нести службу по охране важных государственных, военных и социально значимых объектов Казахстана.

"Оперативное развертывание миротворцев ОДКБ и выполнение задач по охране важных объектов позволило правоохранительным органам Республики Казахстан стабилизировать обстановку в стране", - добавил он.

После вспыхнувших в Казахстане 2 января акций протеста, переросших в беспорядки и столкновения с силовиками, правительство Казахстана было отправлено в отставку, президент Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны и ввел в республике до 19 января чрезвычайное положение. Он также обратился к ОДКБ с просьбой прислать в республику миротворческие силы, эта просьба была удовлетворена. По информации президента Казахстана, в страну прибыли 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники.

Хроника 03 – 11 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
ОДКБ Андрей Сердюков Казахстан

Новости по теме

Новости

Президент и премьер Болгарии ушли на карантин после контакта с больным COVID-19

Президент и премьер Болгарии ушли на карантин после контакта с больным COVID-19

Истребители РФ и Белоруссии провели патрулирование границ Союзного государства

Истребители РФ и Белоруссии провели патрулирование границ Союзного государства

В США конгрессмены предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"

В США конгрессмены предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"

Россия экстрадировала белорусского оппозиционера вопреки запрету ЕСПЧ

Массовые протесты в Казахстане

Сформирован новый состав правительства Казахстана

Сформирован новый состав правительства Казахстана
Пандемия коронавируса

ВОЗ прогнозирует заражение "омикроном" более половины Европы за два месяца

ВОЗ прогнозирует заражение "омикроном" более половины Европы за два месяца

Шойгу заявил, что миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации обстановки

Шойгу заявил, что миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации обстановки

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова отправлена в колонию

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова отправлена в колонию

EMA дало положительное заключение на процедуру клинических исследований "Спутника V"

Массовые протесты в Казахстане

В Казахстане назначили премьера и анонсировали вывод миротворцев. Обобщение

В Казахстане назначили премьера и анонсировали вывод миротворцев. Обобщение
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });