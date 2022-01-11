Миротворцы ОДКБ в Казахстане за сутки взяли под охрану еще пять объектов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время продолжают решение задач в Казахстане, за сутки взяли под охрану еще пять социально значимых объектов, заявил командующий миротворческими силами генерал-полковник Андрей Сердюков.

Об этом Сердюков сказал журналистам во вторник. Он отметил, что коллективные миротворческие силы ОДКБ продолжают нести службу по охране важных государственных, военных и социально значимых объектов Казахстана.

"Оперативное развертывание миротворцев ОДКБ и выполнение задач по охране важных объектов позволило правоохранительным органам Республики Казахстан стабилизировать обстановку в стране", - добавил он.

После вспыхнувших в Казахстане 2 января акций протеста, переросших в беспорядки и столкновения с силовиками, правительство Казахстана было отправлено в отставку, президент Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны и ввел в республике до 19 января чрезвычайное положение. Он также обратился к ОДКБ с просьбой прислать в республику миротворческие силы, эта просьба была удовлетворена. По информации президента Казахстана, в страну прибыли 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники.