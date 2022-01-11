ОДКБ и военные Казахстана разработают план передачи охраняемых объектов местным силовикам

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Вывод миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана состоится после выполнения задач, во взаимодействии с органами власти Казахстана и с привлечением российской военной авиации, сообщил командующий ВДВ России и контингентом миротворцев в Казахстане, генерал-полковник Андрей Сердюков.

Миротворцев с техникой вывезут из Казахстана самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, сказал он на брифинге во вторник. Он также заявил, что командование коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывает сейчас "план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны".

По словам Сердюкова, силы ОДКБ продолжают нести службу по охране важных государственных, военных и социально-значимых объектов Казахстана. "За последние сутки подразделения миротворцев ОДКБ взяли еще пять социально значимых объектов под охрану", - заявил он.

Казахстан заявил, что основная миссия сил ОДКБ завершается

Вывод миротворческих сил ОДКБ начнется через два дня, их миссия в Казахстане завершается, сообщил во вторник президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Основная миссия сил ОДКБ завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ", - сказал он на заседании мажилиса 11 января.

ОДКБ ждет официального обращения

Порядок вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана будет определен после официального обращения этой страны, сообщил "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Обращения от казахстанской стороны в секретариат ОДКБ пока не поступало, но мы знаем о соответствующем заявлении президента Казахстана", - сказал он. По его словам, как только такое обращение поступит, будет подготовлен проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"В рамках его исполнения Совет министров обороны определит порядок вывода миротворцев", - сказал Зайнетдинов.

"Результаты проведения миротворческой операции будут рассмотрены на внеочередном заседании Совета министров обороны ОДКБ", - сказал Зайнетдинов.

Миротворцы ОДКБ в Казахстане

В Казахстан были направлены 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц военной техники, сообщил президент Казахстана на внеочередном саммите ОДКБ 10 января.

Контингенты миротворческих сил дислоцированы в городах Нур-Султан, Алма-Ата и в Алма-Атинской области. Командный пункт развернут на базе Военного института сухопутных войск в Алма-Ате, сказал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

По официальным данным Минобороны РФ, в Казахстан в состав контингента ОДКБ направлены элитные подразделения - 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии и 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ.

Численность российского контингента официально не называется.

Минобороны Армении сообщило об отправке в Казахстан миротворческого подразделения из 100 военнослужащих. В ведомстве сообщили, что подразделение ВС Армении будет осуществлять исключительно охрану стратегических объектов.

Минобороны Белоруссии сообщило, что направило в Казахстан миротворческую роту из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций. По данным Минобороны Киргизии, в Казахстан направлено 150 военнослужащих подразделения спецназа "Скорпион", восемь единиц бронетехники и 11 единиц автомобильной техники.

Минобороны РФ в прошлую пятницу сообщило о переброске в Казахстан российским военно-транспортным самолетом подразделения миротворческого контингента Таджикистана.

10 января Минобороны РФ сообщило, что российские десантники обеспечивают безопасность международного аэропорта Алма-Аты.

Военнослужащие в круглосуточном режиме несут службу на постах и наблюдательных вышках, патрулируют территорию и периметр аэропорта на бронетранспортерах в составе групп, а также контролируют ситуацию в районе международного аэропорта с помощью дронов, заявили в Минобороны РФ.

По данным министерства, также российские миротворцы совместно с коллегами из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана выполняют задачи по охране теплоэлектростанций, хлебокомбинатов, телецентров и предприятий водоснабжения.