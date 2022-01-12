Что случилось этой ночью: среда, 12 января

Смерть телеведущего Михаила Зеленского, прогноз главы центра Чумакова о длительности пандемии, заявление США о возможном вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Умер телеведущий Михаил Зеленский. Он вел программу "Вести-Москва" в 2001 году, а с 2006 года был ведущим телеканала "Россия-24".

- Глава центра Чумакова спрогнозировал, что пандемия продлится еще не менее года. По его словам, за это время один из штаммов коронавируса должен вытеснить все остальные, а существующие вакцины будут с ним справляться.

- США заявили, что будут рады рассмотреть заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Разговоры о возможности присоединения этих двух стран к НАТО активизировались в последние недели на фоне споров между РФ и Западом по поводу концентрации около границ с Украиной российских сил.

- В ВОЗ не исключили возможность необходимости модификаций вакцин от COVID-19. Состав существующих на данный момент препаратов может быть изменен для повышения уровня защиты. По мнению экспертов, вакцины, помимо прочего, должны быть более эффективными против менее серьезных форм инфекции.

- Госдеп назвал бессмысленной идею о санкциях против "Северного потока 2". Замгоссекретаря США Виктория Нуланд пояснила, что цель администрации - замедлить процесс запуска трубопровода. По ее словам, США работают над этим вопросом вместе с Германией и ЕС.