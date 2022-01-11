Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:11Заразились
на 11.01В России 10 684 204+17 525В мире 310 594 894+3 439 557

США заявили, что будут рады рассмотреть заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты всегда заявляли, что будут рады рассмотреть заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, если таковые поступят, заявила во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

"Я проработала в пяти американских администрациях. И мы всегда говорили, что если Финляндия и Швеция захотят поговорить о возможности их вступления в НАТО, то мы всегда готовы сделать это", - сказала она на брифинге в госдепе.

Разговоры о возможности присоединения этих двух стран к НАТО активизировались в последние недели на фоне споров между РФ и Западом по поводу концентрации около границ с Украиной российских сил.

При этом Нуланд не стала делать предположения о том, как долго РФ может себе позволить держать крупную группировку сил близ Украины.

"Это лучше узнать у российской стороны", - сказала она, отвечая на вопрос о том, "как долго Россия в состоянии финансировать концентрацию сил рядом с Украиной".

Нуланд предположила, что переброска крупной группировки сил к границе с Украиной - недешевая операция.

"Концентрация группировки сил РФ, 100 тысяч человек, близ границы с Украиной - недешевая операция. То же можно сказать и концентрации там вооружения, причем в условиях холодной зимы", - сказала она.

Ранее группа конгрессменов от Республиканской партии США заявила о намерении внести законопроект, объявляющий Украину страной "НАТО-плюс", что позволит существенно увеличить финансирование военной помощи летального характера для этой страны.

При этом американская сторона по итогам переговоров в Женеве обещала дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на следующей неделе, сообщил журналистам источник, близкий к переговорам.

Он подчеркнул, что Москве нужен конкретный ответ на ее озабоченности, прежде всего, в контексте нерасширения НАТО.

Ожидается, что тема гарантий по безопасности будет также обсуждаться в среду в Брюсселе по линии не созывавшегося с 2019 года Совета Россия-НАТО, а в четверг - в рамках ОБСЕ.

НАТО Виктория Нуланд США Швеция Финляндия

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В ВОЗ не исключили возможность необходимости модификаций вакцин от COVID-19

Минэнерго США спрогнозировало рост коммерческих запасов нефти в мире в 2022 и 2023 годах

Минэнерго США спрогнозировало рост коммерческих запасов нефти в мире в 2022 и 2023 годах

Президент и премьер Болгарии ушли на карантин после контакта с больным COVID-19

Президент и премьер Болгарии ушли на карантин после контакта с больным COVID-19

Истребители РФ и Белоруссии провели патрулирование границ Союзного государства

Истребители РФ и Белоруссии провели патрулирование границ Союзного государства

В США конгрессмены предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"

В США конгрессмены предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"

Россия экстрадировала белорусского оппозиционера вопреки запрету ЕСПЧ

Массовые протесты в Казахстане

Сформирован новый состав правительства Казахстана

Сформирован новый состав правительства Казахстана
Пандемия коронавируса

ВОЗ прогнозирует заражение "омикроном" более половины Европы за два месяца

ВОЗ прогнозирует заражение "омикроном" более половины Европы за два месяца
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });