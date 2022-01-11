США заявили, что будут рады рассмотреть заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты всегда заявляли, что будут рады рассмотреть заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, если таковые поступят, заявила во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

"Я проработала в пяти американских администрациях. И мы всегда говорили, что если Финляндия и Швеция захотят поговорить о возможности их вступления в НАТО, то мы всегда готовы сделать это", - сказала она на брифинге в госдепе.

Разговоры о возможности присоединения этих двух стран к НАТО активизировались в последние недели на фоне споров между РФ и Западом по поводу концентрации около границ с Украиной российских сил.

При этом Нуланд не стала делать предположения о том, как долго РФ может себе позволить держать крупную группировку сил близ Украины.

"Это лучше узнать у российской стороны", - сказала она, отвечая на вопрос о том, "как долго Россия в состоянии финансировать концентрацию сил рядом с Украиной".

Нуланд предположила, что переброска крупной группировки сил к границе с Украиной - недешевая операция.

"Концентрация группировки сил РФ, 100 тысяч человек, близ границы с Украиной - недешевая операция. То же можно сказать и концентрации там вооружения, причем в условиях холодной зимы", - сказала она.

Ранее группа конгрессменов от Республиканской партии США заявила о намерении внести законопроект, объявляющий Украину страной "НАТО-плюс", что позволит существенно увеличить финансирование военной помощи летального характера для этой страны.

При этом американская сторона по итогам переговоров в Женеве обещала дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на следующей неделе, сообщил журналистам источник, близкий к переговорам.

Он подчеркнул, что Москве нужен конкретный ответ на ее озабоченности, прежде всего, в контексте нерасширения НАТО.

Ожидается, что тема гарантий по безопасности будет также обсуждаться в среду в Брюсселе по линии не созывавшегося с 2019 года Совета Россия-НАТО, а в четверг - в рамках ОБСЕ.