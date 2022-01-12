В ВОЗ не исключили возможность необходимости модификаций вакцин от COVID-19
Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Состав существующих на данный момент вакцин от коронавируса COVID-19 может нуждаться в модификации, чтобы обеспечить более высокий уровень защиты, говорится в заявлении Технической консультативной группы ВОЗ по составу вакцин от коронавируса (TAG-CO-VAC).
По мнению экспертов, чтобы сделать это возможным, вакцины должны, помимо прочего, не только предоставлять защиту против тяжелой формы заболевания и летального исхода, но и быть более эффективными в защите от менее серьезных форм инфекции.
В заявлении также отмечается, что стратегия вакцинации, основанная на повторяющихся "бустерных" дозах вакцины, маловероятно будет целесообразной или рациональной.
Заявление опубликовано в момент, когда многие страны мира столкнулись со штаммом вируса "омикрон", против которого, как считается, существующие вакцины менее эффективны, чем в случае с предыдущими вариантами COVID-19.
Ранее в ВОЗ спрогнозировали, что в ближайшие шесть-восемь недель в странах Европы "омикроном" могут заразиться более 50% населения.