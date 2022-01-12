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В Казахстане сообщили об отмене 22 рейсов в среду

Аэропорт Алма-Аты по-прежнему не работает

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Казахстане 12 января отменены 22 авиарейса, должны быть выполнены 54 рейса, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Из Алма-Аты, Актау и Туркестана отменено 20 рейсов, в Нур-Султане - два рейса.

По сведениям комитета, авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить полеты в столицу Казахстана с 13 января.

В Казахстане по-прежнему приостановлена работа двух аэропортов - в Алма-Ате и Талдыкоргане, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства. Остальные 18 аэропортов работают штатно, добавил он.

По словам Ускенбаева, аэропорт Алма-Аты технически готов возобновить работу и ждет решения компетентных органов.

Ранее сообщалось, что международное авиасообщение Нур-Султана полностью восстановлено за исключением рейсов авиакомпаний Lufthansa и Turkish Airlines.

В ночь на 6 января аэропорт Алма-Аты был разгромлен участниками массовых беспорядков. Сейчас его охраняют российские военнослужащие из миротворческого контингента ОДКБ.

Аэропорт Алма-Аты - крупнейший в Казахстане - был построен в 1935 году. Акционеры предприятия - турецкая TAV Airports (85%) и фонд Kazakhstan Infrastructure Fund (15%).

Миротворцы ОДКБ в Казахстане

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Хроника 03 – 12 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Алма-Ата Казахстан Талдыкорган Каирбек Ускенбаев Turkish Airlines

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