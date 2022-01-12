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В Казахстане по-прежнему приостановлена работа аэропортов Алма-Аты и Талдыкоргана

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Казахстане по-прежнему приостановлена работа двух аэропортов - в Алма-Ате и Талдыкоргане, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

"Из 20 аэропортов страны 18 функционируют в штатном режиме. Приостановлена деятельность аэропортов городов Алма-Аты и Талдыкорган", - сказал Ускенбаев на заседании правительства в среду.

Он добавил, что аэропорт Алма-Аты технически готов к возобновлению деятельности при соответствующем решении специальных компетентных органов.

Как сообщалось, в ночь на 6 января на аэропорт Алматы было совершено нападение в ходе массовых беспорядков. Воздушная гавань была разгромлена участниками беспорядков, разбиты витрины кафе, магазинов, пунктов продаж авиабилетов.

Аэропорт Алматы - крупнейший в Казахстане, построен в 1935 году. Акционерами аэропорта являются турецкая TAV Airports (85%) и фонд Kazakhstan Infrastructure Fund (15%).

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