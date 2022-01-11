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Аэропорт Алма-Аты готов к возобновлению работы

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Алма-Аты готов к возобновлению работы, в ближайшее время будет объявлено, когда именно он откроется, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.

"Международный аэропорт Алма-Аты технически готов к возобновлению работы. Информацию о точном времени открытия аэропорта сообщим в ближайшее время", - сказали в пресс-службе во вторник.

В ночь на 6 января в ходе массовых беспорядков на аэропорт Алма-Аты было совершено нападение. Воздушная гавань была разгромлена участниками беспорядков, разбиты витрины кафе, магазинов, пунктов продаж авиабилетов. Позже российские миротворцы, которые прибыли в Казахстан по линии ОДКБ, помогли местным силовикам взять аэропорт полностью под контроль.

Аэропорт Алма-Аты - крупнейший в Казахстане, построен в 1935 году. Акционерами аэропорта являются турецкая TAV Airports (85%) и фонд Kazakhstan Infrastructure Fund (15%).

Последствия беспорядков в Казахстане

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Казахстан Алма-Ата

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