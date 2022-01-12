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Регулятор сообщил, что аэропорт Алма-Аты откроется 13 января

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Алма-Аты возобновит работу 13 января, сообщил Комитет гражданской авиации Казахстана.

"По предварительной информации руководства аэропорта, будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 8.00 до 21.00 часов согласно времени расписания полетов авиакомпании", - говорится в сообщении.

Ранее в среду акимат Алма-Аты заявил, что аэропорт не будет работать до окончания режима ЧП, который вводился до 19 января. Позднее в акимате назвали это сообщение ошибочным и извинились.

Аэропорт был закрыт 6 января, участники беспорядков устроили на предприятии разгром, также работе не способствовало отключение интернета. Вернуть контроль над аэропортом казахстанским силовикам помогли миротворцы ОДКБ. Затем сообщалось, что аэропорт охраняют и контролируют российские военные.

С 6 января регулярно поступали сообщения о возобновлении работы аэропорта, но всякий раз эти сроки переносились. Аэропорт принимает и отправляет военно-транспортные самолеты, в том числе для вывозных рейсов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января сказал, что миссия миротворцев в стране завершена, их вывод начнется через два дня. Глава Минобороны России Сергей Шойгу после этого заявил, что миротворческий контингент ОДКБ останется в Казахстане до полной стабилизации обстановки в стране.

Миротворцы ОДКБ в Казахстане

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Хроника 03 – 12 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Алма-Ата Казахстан ОДКБ Комитет гражданской авиации Казахстана

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