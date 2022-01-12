Дипломаты объявили очередной вывозной рейс для россиян из Алма-Аты

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российские военные четвертый день продолжают вывозить из Казахстана всех желающих на военно-транспортных самолетах, сообщило российское генконсульство в Алма-Ате.

12 января готовится вылет из Алма-Аты в подмосковный Чкаловский. Дипломаты объявили об этом и предложили всем желающим поскорее приехать в аэропорт Алма-Аты.

Первый эвакуационный рейс из Алма-Аты состоялся в минувшее воскресенье, в течение трех дней самолеты Минобороны вывезли в Россию больше 2000 россиян и иностранцев.

Аэропорт Алма-Аты с 6 января не работает после разгрома, устроенного мародерами, а только принимает и отправляет военные рейсы.