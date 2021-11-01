Польша выбрала годовой минимум по take-or-pay у "Газпрома" на 2021 год

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Польша за 10 месяцев 2021 года импортировала из России 8,8 млрд куб. м газа, полностью выбрав годовой минимум по условию "бери или плати" (take-or-pay), следует из данных "Газпрома" и Федеральной таможенной службы.

В том числе в октябре Польша получила от "Газпрома" 0,9 млрд куб. м газа после 0,8 млрд куб. м в сентябре.

"За январь-октябрь 2021 года "Газпром" нарастил поставки газа в Польшу на 9,5%", - сообщила российская компания.

Долгосрочный контракт между польской госкомпанией PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставку около 10 млрд куб. м газа в год. В соответствии с условием "бери или плати" PGNiG обязана ежегодно отбирать не менее 8,7 млрд куб. м газа по контракту, недавно обновила эта справочную информацию в своем релизе польская компания. Контракт истекает в 2022 году, и PGNiG неоднократно заявляла, что не намерена его продлевать.

Заменить российский газ Польша намерена за счет собственной добычи на шельфе Норвегии и импорта СПГ.

Польша в 2021 году заметно сокращает закупки сжиженного природного газа. Среднегодовой импорт падает на 5% в 2021 году по отношению даже к кризисному 2020. В августе импорт упал на 29%, сентябре на 25%, октябре - на 14%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

В 2020 году PGNiG выиграла у "Газпрома" арбитраж, добившись пересмотра формулы цены поставок по контракту с нефтяной привязки на биржевые цены. Как заявляла победившая PGNiG, "суд сделал возможной более прямую связь ценовой формулы с ценами на газ на европейских рынках, что приведет к существенному улучшению условий коммерческой деятельности".

В 2021 году на фоне глобального дефицита спотовые цены на газ в разы превысили цены долгосрочных контрактов. Спотовые цены в Европе сейчас находятся на уровне $800 за тысячу кубометров, а если бы PGNiG не изменила условия поставок в суде, контрактная цена для нее могла бы составлять в октябре около $290 за тысячу кубометров по старой нефтяной привязке, свидетельствуют данные Федеральной антимонопольной службы РФ.

28 октября 2021 года PGNiG направила в ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" письмо, дополняющее запрос компании от ноября 2020 года о пересмотре цены на газ, поставляемый по контракту от 25 сентября 1996 года в сторону понижения, "чтобы в процессе повторных переговоров учитывалась текущая рыночная ситуация", говорится в пресс-релизе польской стороны.

"В последнее время мы стали свидетелями беспрецедентного роста цен на природный газ на европейском оптовом рынке. Эта чрезвычайная ситуация дает основание для пересмотра ценовых условий, на которых мы закупаем газ по "Ямальскому контракту". По нашему мнению, есть возможности для снижения цены на газ, поставляемый для PGNiG", - привела польская компания в сообщении слова руководителя компании Павла Маевского.