Песков заявил, что остановка подачи газа через "Ямал-Европу" не связана с "СП 2"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Прекращение физического поступления газа в Германию через газопровод "Ямал-Европа" не связано с ситуацией вокруг заполнения второй нитки "Северного потока 2" - это сугубо коммерческая история, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, с чем связано начало снижения поставок газа по "Ямал-Европе", а затем перевод в реверс, а также есть ли связь между прекращением поставок газа в Германию и заполнением второй нитки "Северного потока 2".

"О конкретных причинах нужно задавать вопрос "Газпрому". Никакой здесь связи нет", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

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