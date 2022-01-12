Казахстанский дипломат заявил, что Назарбаев находится в Нур-Султане

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев находится в Нур-Султане, заявил на пресс-конференции посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.

"Назарбаев находится в столице Казахстана. Он провел несколько телефонных разговоров с руководителями дружественных стран и находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он следит за ситуацией", - сказал дипломат.

Назарбаев не появлялся на публике с конца декабря, когда он посещал Петербург.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки. 5 января президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что стал председателем Совета Безопасности республики, хотя совет должен был бессменно возглавлять Назарбаев.

7 января в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что Александр Лукашенко говорил с Назарбаевым по телефону. В тот же день пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай заявил, что Назарбаев находится в Нур-Султане и поддерживает связь с Токаевым. На следующий день Укибай заверил, что Назарбаев 5 января добровольно передал Токаеву пост руководителя Совбеза.

Старшая дочь Назарбаева Дарига 11 и 12 января не появлялась на пленарных заседаниях мажилиса, депутатом которого она является.