Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:18Заразились
на 12.01В России 10 702 150+17 946В мире 313 498 180+2 903 286

Казахстанский дипломат заявил, что Назарбаев находится в Нур-Султане

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев находится в Нур-Султане, заявил на пресс-конференции посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.

"Назарбаев находится в столице Казахстана. Он провел несколько телефонных разговоров с руководителями дружественных стран и находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он следит за ситуацией", - сказал дипломат.

Назарбаев не появлялся на публике с конца декабря, когда он посещал Петербург.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки. 5 января президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что стал председателем Совета Безопасности республики, хотя совет должен был бессменно возглавлять Назарбаев.

7 января в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что Александр Лукашенко говорил с Назарбаевым по телефону. В тот же день пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай заявил, что Назарбаев находится в Нур-Султане и поддерживает связь с Токаевым. На следующий день Укибай заверил, что Назарбаев 5 января добровольно передал Токаеву пост руководителя Совбеза.

Старшая дочь Назарбаева Дарига 11 и 12 января не появлялась на пленарных заседаниях мажилиса, депутатом которого она является.

Мажилис Дарига Назарбаева Нурсултан Назарбаев Казахстан Касым-Жомарт Токаев Нур-Султан Азербайджан

Новости по теме

Новости

Столтенберг сообщил о сложных переговорах НАТО с Россией

Столтенберг сообщил о сложных переговорах НАТО с Россией

AstraZeneca попросит зарегистрировать в РФ ее вакцину после изучения комбинации со "Спутником"

Желруда подорожала до пика с октября на данных о замедлении инфляции в Китае

Желруда подорожала до пика с октября на данных о замедлении инфляции в Китае

"Молдовагаз" попросит "Газпром" об отсрочке авансового платежа за газ в январе

"Молдовагаз" попросит "Газпром" об отсрочке авансового платежа за газ в январе

Tesla в 2021 году увеличила выпуск автомобилей на заводе в Шанхае в 3,4 раза

Массовые протесты в Казахстане

Токаев анонсировал вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана на 13 января

Токаев анонсировал вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана на 13 января
Массовые протесты в Казахстане

Песков объяснил эффективностью миротворцев ОДКБ их скорый вывод из Казахстана

Песков объяснил эффективностью миротворцев ОДКБ их скорый вывод из Казахстана

Токаев приехал в Алма-Ату

Пандемия коронавируса

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 313 млн человек

Массовые протесты в Казахстане

В Алма-Ате за сутки задержали почти 1,7 тысячи подозреваемых в терроризме и мародерстве

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });