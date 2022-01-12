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Дочь Назарбаева не пришла на заседание мажилиса

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Депутат мажилиса парламента Казахстана Дарига Назарбаева, дочь первого президента страны, не участвует в пленарном заседании палаты из-за болезни, сообщили "Интерфаксу" в мажилисе.

Она не приходила на заседания в среду и во вторник.

Во время массовых протестов, проходивших в Казахстане, некоторые СМИ сообщали, что лидер нации Нурсултан Назарбаев и члены его семьи покинули Казахстан. 6 января киргизские СМИ передали, что в Бишкеке приземлились два самолета, принадлежащие семье Назарбаева.

7 января пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он поговорил с Назарбаевым по телефону, но не уточнила, где в тот момент находился первый президент Казахстана.

9 января пресс-секретарь лидера нации Айдос Укибай заявил, что Назарбаев находится в Нур-Султане и поддерживает связь с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день Укибай заверил, что Назарбаев 5 января добровольно передал Токаеву пост руководителя Совбеза, который по закону был закреплен за ним пожизненно.

Дариге Назарбаевой 58 лет, она старшая дочь Нурсултана Назарбаева. Историк по образованию, она с 2004 года была депутатом мажилиса III и V созывов, с 2016 по 2020 год была депутатом сената парламента, а с января 2021 года является депутатом мажилиса VII созыва.

Последствия беспорядков в Казахстане

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Хроника 03 – 12 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Мажилис Дарига Назарбаева Нурсултан Назарбаев Казахстан Касым-Жомарт Токаев

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