Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:18Заразились
на 12.01В России 10 702 150+17 946В мире 313 498 180+2 903 286

Внеочередное заседание Совета министров обороны ОДКБ состоится 13 января

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Министры обороны стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности проведут в четверг внеочередное заседание Совета глав военных ведомств ОДКБ.

"Заседание пройдет 13 января в режиме видеоконференцсвязи", - сообщил "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, "в ходе заседания главы оборонных ведомств государств - членов ОДКБ обсудят проведение миротворческой операции в Республике Казахстан". "В заседании также примут участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев", - сказал Зайнетдинов.

После вспыхнувших в Казахстане 2 января акций протеста, переросших в беспорядки и столкновения с силовиками, правительство Казахстана было отправлено в отставку, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны и ввел в республике до 19 января чрезвычайное положение. Он также обратился к ОДКБ с просьбой прислать в республику миротворческие силы, эта просьба была удовлетворена.

По информации президента Казахстана, в страну прибыли 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники.

Вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана состоится после выполнения задач, во взаимодействии с органами власти Казахстана и с привлечением российской военной авиации, сообщил 11 января командующий ВДВ России и контингентом миротворцев в Казахстане генерал-полковник Андрей Сердюков.

Контингенты миротворческих сил дислоцированы в городах Нур-Султан, Алма-Ата и в Алма-Атинской области. Командный пункт развернут на базе Военного института сухопутных войск в Алма-Ате, сказал 10 января генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

12 января военное ведомство РФ сообщило, что под охраной миротворцев ОДКБ находятся: аэродромы, хлебокомбинаты, теплоэлектростанции, телецентры, водонасосные станции, военные склады, арсеналы и другие важные государственные, военные и социально значимые объекты. В частности, по данным Минобороны РФ, силы ОДКБ охраняют ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Алма-Атинский хлебокомбинат, городской водоканал "Дружба", три центра телекоммуникаций "Алматы-телеком".

ОДКБ Казахстан

Новости по теме

Новости

Столтенберг сообщил о сложных переговорах НАТО с Россией

Столтенберг сообщил о сложных переговорах НАТО с Россией

AstraZeneca попросит зарегистрировать в РФ ее вакцину после изучения комбинации со "Спутником"

Желруда подорожала до пика с октября на данных о замедлении инфляции в Китае

Желруда подорожала до пика с октября на данных о замедлении инфляции в Китае

"Молдовагаз" попросит "Газпром" об отсрочке авансового платежа за газ в январе

"Молдовагаз" попросит "Газпром" об отсрочке авансового платежа за газ в январе

Tesla в 2021 году увеличила выпуск автомобилей на заводе в Шанхае в 3,4 раза

Массовые протесты в Казахстане

Токаев анонсировал вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана на 13 января

Токаев анонсировал вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана на 13 января
Массовые протесты в Казахстане

Песков объяснил эффективностью миротворцев ОДКБ их скорый вывод из Казахстана

Песков объяснил эффективностью миротворцев ОДКБ их скорый вывод из Казахстана

Токаев приехал в Алма-Ату

Пандемия коронавируса

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 313 млн человек

Массовые протесты в Казахстане

В Алма-Ате за сутки задержали почти 1,7 тысячи подозреваемых в терроризме и мародерстве

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });