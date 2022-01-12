Внеочередное заседание Совета министров обороны ОДКБ состоится 13 января

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Министры обороны стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности проведут в четверг внеочередное заседание Совета глав военных ведомств ОДКБ.

"Заседание пройдет 13 января в режиме видеоконференцсвязи", - сообщил "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, "в ходе заседания главы оборонных ведомств государств - членов ОДКБ обсудят проведение миротворческой операции в Республике Казахстан". "В заседании также примут участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев", - сказал Зайнетдинов.

После вспыхнувших в Казахстане 2 января акций протеста, переросших в беспорядки и столкновения с силовиками, правительство Казахстана было отправлено в отставку, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны и ввел в республике до 19 января чрезвычайное положение. Он также обратился к ОДКБ с просьбой прислать в республику миротворческие силы, эта просьба была удовлетворена.

По информации президента Казахстана, в страну прибыли 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники.

Вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана состоится после выполнения задач, во взаимодействии с органами власти Казахстана и с привлечением российской военной авиации, сообщил 11 января командующий ВДВ России и контингентом миротворцев в Казахстане генерал-полковник Андрей Сердюков.

Контингенты миротворческих сил дислоцированы в городах Нур-Султан, Алма-Ата и в Алма-Атинской области. Командный пункт развернут на базе Военного института сухопутных войск в Алма-Ате, сказал 10 января генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

12 января военное ведомство РФ сообщило, что под охраной миротворцев ОДКБ находятся: аэродромы, хлебокомбинаты, теплоэлектростанции, телецентры, водонасосные станции, военные склады, арсеналы и другие важные государственные, военные и социально значимые объекты. В частности, по данным Минобороны РФ, силы ОДКБ охраняют ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Алма-Атинский хлебокомбинат, городской водоканал "Дружба", три центра телекоммуникаций "Алматы-телеком".