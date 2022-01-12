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Токаев анонсировал вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана на 13 января

Токаев анонсировал вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана на 13 января
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал вывод миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из страны на четверг, 13 января.

"Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ", - сказал Токаев в ходе заседания оперативного штаба в Алма-Ате в среду.

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Высказывания президента приводит его пресс-служба. "У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней", - отметил он.

"Миссия ОДКБ оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам - главам государств", - сказал президент Казахстана.

"Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране. Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов", - отметил Токаев.

После вспыхнувших в Казахстане 2 января акций протеста, переросших в беспорядки и столкновения с силовиками, правительство Казахстана было отправлено в отставку, Токаев возглавил Совет безопасности страны и ввел в республике до 19 января чрезвычайное положение. Он также обратился к ОДКБ с просьбой прислать в республику миротворческие силы, эта просьба была удовлетворена. По информации президента Казахстана, в страну прибыли 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники.

Миротворцы ОДКБ в Казахстане

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Хроника 03 – 12 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев Казахстан ОДКБ

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