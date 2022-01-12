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Генсек ОДКБ пообещал президенту Казахстана начать вывод миротворцев в срок

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о начале вывода из этой страны миротворческого контингента, сообщается на сайте президента Казахстана.

Ранее в среду Токаев заявил, что вывод миротворческих сил ОДКБ запланирован на четверг, 13 января.

"Глава государства выразил удовлетворение итогами внеочередного саммита Организации Договора о коллективной безопасности, а также высказал благодарность союзникам по ОДКБ за поддержку и оказание своевременной помощи Казахстану в условиях террористического нападения", - говорится в сообщении.

"Данная ситуация еще раз подтвердила ценность самой организации как военно-политической структуры. Я думаю, об Организации Договора о коллективной безопасности сейчас заговорили в международном сообществе. Эффективность Организации проявилась достаточно наглядно в этой ситуации", - цитирует сайт слова Токаева.

На четверг запланировано внеочередное заседание Совета глав военных ведомств ОДКБ в режиме видеоконференцсвязи.

После вспыхнувших в Казахстане 2 января акций протеста, переросших в беспорядки и столкновения с силовиками, правительство Казахстана было отправлено в отставку, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны и ввел в республике до 19 января чрезвычайное положение. Он также обратился к ОДКБ с просьбой прислать в республику миротворческие силы, эта просьба была удовлетворена.

По информации президента Казахстана, в страну прибыли 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники.

Хроника 03 – 12 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
ОДКБ Казахстан

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