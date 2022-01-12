AstraZeneca попросит зарегистрировать в РФ ее вакцину после изучения комбинации со "Спутником"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Британско-шведская компания AstraZeneca обратится в Минздрав России для регистрации своей вакцины от коронавируса COVID-19 после того, как получит данные по результатам клинических исследований её комбинации со "Спутником Лайт".

"Мы собираемся подать документы на регистрацию, когда у нас появятся данные по результатам исследования комбинированного применения вакцин "АстраЗенека" и "Спутник Лайт", - сказал "Интерфаксу" в среду представитель компании.

9 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил "Интерфаксу", что результаты испытаний комбинации вакцин против коронавируса "Спутник" и AstraZeneca будут опубликованы в декабре 2021 или январе 2022 года. Такие испытания проводятся в Азербайджане, Аргентине и других странах. Аналогичные сроки в конце июля прошлого года называли "Интерфаксу" и в AstraZenecа.

Исследования комбинации вакцин, состоящей из двух уколов - одного компонента "Спутника V" ("Спутник Лайт") и одного - вакцины AstraZenеca AZD1222 ("Оксфордской вакцины") начались в феврале прошлого года.

В конце прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что пока ни один иностранный производитель не обращался в Минздрав за регистрацией своей вакцины от коронавируса в РФ.

В компании подчеркнули, что "клиническое исследование имеет большое значение не только для изучения потенциала комбинированного применения вакцин и оценки их синергизма в отношении иммунного ответа, но и для расширения в будущем ассортимента и разработки новых вакцин, а также для создания программ ревакцинации". "Использование, при котором первая иммунизация проводится одним типом вакцины, а вторая - другим типом вакцины (гетерологичная прайм-бустер вакцинация), позволит сделать схему вакцинации более гибкой для населения в этих странах", - отметили тогда в компании.

26 июля 2021 года Минздрав РФ одобрил проведение I-II фазы клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт" в РФ на базе трех медицинских организаций в Петербурге - НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ, Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова, ООО "Куратор", а также в московских клиниках "Орис" и "Медси".

21 декабря 2020 года РФПИ, центр им.Гамалеи, AstraZeneca и "Р-Фарм" подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки вакцины от коронавируса.