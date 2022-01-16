По программе COVAX в бедные страны поступил 1 млрд доз вакцин от COVID-19

Разгрузка вакцины от COVID-19 в Катманду (Непал), доставленной из США через COVAX Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Программа COVAX за время работы позволила осуществить поставки 1 млрд доз вакцин от COVID-19 в бедные страны, однако в этой области еще многое придется делать, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно заявлению, "этот важный рубеж является лишь напоминанием об остающейся работе".

"На задачи COVAX негативно повлияли накопление запасов, создание резервных фондов (вакцин - ИФ) в богатых странах, катастрофические вспышки болезни на границах и блокирование поставок. А также недостаточный доступ со стороны фармацевтических компаний к лицензиям, технологиям, умениям и навыкам, что означал простой производственных мощностей", - отмечается в документе.

Всего вакцины по программе COVAX поступили в 144 страны.

При этом, по данным ВОЗ, 36 из 194 стран-членов организации вакцинировали менее 10% населения, а 88 стран - менее 40%.

В конце декабря глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывал страны мира добиться вакцинации 70% жителей к началу июля 2022 года.

По информации американского университета Джонса Хопкинса, количество введенных доз вакцин от COVID-19 во всем мире превысило 9 млрд 615 млн.

Программа COVAX или Глобальный доступ к вакцинам COVID-19 была учреждена совместными силами ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации GAVI в апреле 2020 года. Целью инициативы является обеспечение стран с низким и средним уровнем дохода вакцинами от COVID-19.