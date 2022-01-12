Вывод сил ОДКБ из Казахстана займет десять дней

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Миротворцы ОДКБ покинут Казахстан в течение десяти дней, вывод начнется в четверг, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов

Данная информация была распространена по итогам встречи генсека ОДКБ Станислава Зася и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Ранее в среду Зась пообещал Токаеву, что вывод миротворцем начнут в срок.

На четверг запланировано внеочередное заседание Совета глав военных ведомств ОДКБ в режиме видеоконференцсвязи. Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Занейтдинов, на заседании будет утвержден порядок вывода миротворцев из Казахстана.

После вспыхнувших в Казахстане 2 января акций протеста, переросших в беспорядки и столкновения с силовиками, правительство Казахстана было отправлено в отставку, Токаев возглавил Совет безопасности страны и ввел в республике до 19 января чрезвычайное положение. Он также обратился к ОДКБ с просьбой прислать в республику миротворческие силы, эта просьба была удовлетворена.

По информации президента Казахстана, в страну прибыли 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники.