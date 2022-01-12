Си Цзиньпин воспринял события в Казахстане как провокацию "цветной революции"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в связи с беспорядками в Казахстане, повлекшими жертвы и разрушения, высказался в поддержку энергичных мер президента Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"В этом нашло отражение ваше мужество как политика и большая ответственность за страну и народ. Я высоко оцениваю это", - написал Си Цзиньпин в телеграмме главе Казахстана.

Выдержки из телеграммы цитирует в среду пресс-служба президента Казахстана.

"Китайская сторона решительно выступает против любых сил, подрывающих стабильность и угрожающих безопасности Казахстана, нарушающих мирную жизнь казахстанского народа, выступает против внешних сил, умышленно создающих хаос и провоцирующих "цветную революцию" в Казахстане. Решительно против любых попыток подорвать казахстанско-китайскую дружбу и воспрепятствовать двустороннему сотрудничеству", - говорится в телеграмме.

2 января на западе Казахстане начались акции протеста в связи с резким подорожанием сжиженного газа. Они быстро переросли в столкновения с силовиками, во многих городах страны происходили беспорядки. На фоне этих событий правительство Казахстана было отправлено в отставку, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны и ввел в республике до 19 января чрезвычайное положение. Он также попросил ОДКБ прислать в республику миротворческие силы. По данным Токаева, в страну прибыли 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники.