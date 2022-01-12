В госдепе сочли, что РФ пока не стремится к деэскалации ситуации вокруг Украины

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Россия способна в течение ближайших дней организовать деэскалацию ситуации на границе с Украиной, но пока, напротив, двигается в сторону эскалации, заявил пресс-секретарь госдепа Нед Прайс.

"Деэскалация могла бы произойти уже завтра, или же в пятницу, и это то, что мы хотели бы увидеть", - сказал Прайс на брифинге в среду.

"Но этого не произошло пока, и в действительности есть, наоборот, указания на движение в обратном направлении, но деэскалация (...) - это не то, что должно занимать несколько недель или больше", - отметил, говоря о том, как быстро, по мнению США, России следует сделать обстановку близ Украины более спокойной.

В Вашингтоне надеются, что Россия выберет "путь деэскалации, дипломатии и диалога с НАТО", а санкции останутся гипотетическими.

"Мы всегда четко говорили, что верим в то, что диалог, дипломатия, взаимодействие - это важно, и мы считаем, что это особенно важно в те периоды, когда высока напряженность, а сейчас как раз такое время", - сказал он.

При этом он добавил, что США на данном этапе могут лишь обозначить свои ожидания относительно дальнейшего поведения России, а также - последствия того или иного варианта действий.

"Мы не можем приказать, что России выбирать или не выбирать тот или иной вариант. Но мы можем сказать, что мы бы предпочли, и что мы готовы сделать. Мы готовы в дальнейшем к дипломатии, и это мы бы предпочли больше всего, поскольку мы четко заявляли о том, какая будет альтернатива", - сказал он.

Прайс указал на то, что Вашингтон неоднократно говорил о том, что готов применить жесткие санкции, которые нанесут урон российской экономике, если РФ нападет на Украину.

"Но мы надеемся, что это останется гипотетическим", - добавил он.

В среду заместитель министра обороны РФ Александр Фомин назвал уровень отношений России и НАТО критически низким. Фомин подчеркнул, что отказ НАТО поддержать российские инициативы по деэскалации может привести к инцидентам и конфликтам.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам заседания совета Россия-НАТО заявил, что РФ ответит НАТО политикой контрсдерживания и контрустрашения. Один из главных вопросов, по его словам, заключается в том, как НАТО понимает принцип неделимости безопасности избирательно. Россия, по его словам, твёрдо исходит из того, что "принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех, что попытки построить безопасность против России без участия России контрпродуктивны, они обречены на провал".