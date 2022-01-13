США предложили ввести санкции ООН против КНДР в ответ на проводимые запуски ракет

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США предлагают ввести новые санкции ООН против КНДР в ответ на производимые страной запуски баллистических ракет.

"В дополнение к сегодняшним ограничительным мерам Госдепартамента и Минфина, США предлагают санкции ООН после шести запусков баллистических ракет, произведенных Северной Кореей с сентября 2021 года, каждый из которых был нарушением резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении Томас-Гринфилд, опубликованном в ее твиттере.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел ограничительные меры против зарегистрированной в Москве компании "Парсек" и против семи физических лиц, связанных с КНДР. В списке числится россиянин Роман Алар, а также несколько граждан северокорейского происхождения, проживающих в Китае или России. Ограничительные меры предполагают запрет на транзакции или ведение дел с попавшими в список лицами для граждан США и американских компаний.

В министерстве пояснили, что эти меры - ответ на нарушение режима нераспространения.