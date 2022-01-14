КНДР анонсировала "более сильную и определенную реакцию" на санкции США

Вашингтон призывает Пхеньян воздерживаться от провокаций и вернуться к диалогу

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Северная Корея предупредила, что ей придется продемонстрировать "более сильную и определенную реакцию" после того, как США ввели новые санкции в отношении Пхеньяна.

"Если США продолжат занимать такую конфронтационную позицию, КНДР будет вынуждена продемонстрировать более сильную и определенную реакцию на это", - говорится в заявлении представителя МИД КНДР на сайте госагентства ЦТАК.

По его словам, недавние запуски гиперзвуковых ракет были "осуществлением права на самооборону".

"Недавняя разработка КНДР оружия нового типа была лишь частью ее усилий по модернизации своей национальной обороноспособности", - говорится в заявлении.

"Это (запуски - ИФ) не было нацелено на какую-либо конкретную страну или силы и не причинило никакого вреда безопасности соседних стран", - отмечается в заявлении.

Представитель МИД назвал действия США "очевидной провокацией" и обвинил Вашингтон в "намеренной эскалации ситуации".

"Это показывает, что, хотя нынешняя администрация США трубит о дипломатии и диалоге, она все еще поглощена своей политикой изоляции и подавления КНДР", - говорится в заявлении.

Тем временем США призвали Северную Корею воздержаться от дальнейших провокаций и вместо этого вступить в диалог.

"Мы осуждаем запуски баллистических ракет КНДР. Эти запуски являются нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и представляют угрозу для соседей КНДР и международного сообщества", - цитирует южнокорейское агентство Yonhap представителя Госдепа США.

"Мы призываем КНДР воздерживаться от дальнейших провокаций и участвовать в постоянном и содержательном диалоге", - добавил он.

12 января Минфин США ввел ограничительные меры против зарегистрированной в Москве компании "Парсек" и против семи физических лиц, связанных с КНДР.

Этот шаг был предпринят после того, как Пхеньян запустил во вторник, как он утверждает, недавно разработанную гиперзвуковую ракету. Это второе подобное испытание менее чем за неделю.

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США настаивают на дополнительных санкциях Совета Безопасности ООН против Северной Кореи.