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Экс-замы главы КНБ Казахстана задержаны за насильственный захват власти

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Бывшие заместители главы КНБ Казахстана Карима Масимова, задержанного ранее по подозрению в государственной измене, подозреваются в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности.

"Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего председателя КНБ Карима Масимова. В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий", - говорится в сообщении КНБ.

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"По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо Масимова, задержаны бывшие заместитель председателя КНБ - начальник Службы специального назначения "А" А.Садыкулов и заместитель председателя КНБ Д.Ергожин", - отмечается в сообщении.

6 января Комитет нацбезопасности начал досудебное расследование в отношении бывшего главы спецслужбы Карима Масимова по факту госизмены.

10 января стало известно о смерти полковника КНБ Казахстана Азамата Ибраев, который был близким соратником Масимова. В разные годы он работал в правительстве, когда Масимов возглавлял кабмин.

56-летний Масимов возглавлял КНБ с сентября 2016 года. В разные годы занимал должности премьер-министра республики, руководителя администрации президента, был помощником президента Казахстана.

Кресло главы кабмина Масимов занимал с 2007 года по 2012 год, затем с апреля 2014 года и по апрель 2015 года, после проведения досрочных президентских выборов был переназначен и был премьером до сентября 2016 года. В общей сложности Масимов был премьером Казахстана в течение семи лет.

Критика со стороны президента

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 11 января раскритиковал работу спецслужбы во время массовых беспорядков в стране и актов агрессии террористов. "КНБ, как уполномоченный орган, не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности", - отметил тогда глава государства.

По информации президента, в некоторых регионах страны руководители департаментов Комитета национальной безопасности, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебные здания, оставив там оружие и секретную документацию.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в городе Жанаозене на западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января произошли столкновения протестующих с силовиками в Алматы.

5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны, председателем которого ранее являлся первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. На территории страны ввели чрезвычайное положение.

Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, принял решение направить в Казахстан свои миротворческие силы. В Казахстан прибыли свыше 2 тыс. миротворцев и порядка 250 единиц техники.

Казахстан Карим Масимов

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