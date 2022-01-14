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КНБ Казахстана заявил, что племянник Назарбаева в отпуске, но не уволен

КНБ Казахстана заявил, что племянник Назарбаева в отпуске, но не уволен
Архивное фото
Фото: Turar Kazangapov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Комитете нацбезопасности Казахстана сообщили, что первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш находится в отпуске, но продолжает занимать пост первого заместителя председателя КНБ Казахстана.

Самат Абиш - племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В пресс-службе КНБ пояснили, что сообщают об этом "в связи с поступающими запросами". Ранее в казахстанской спецслужбе уже не раз опровергали сведения об увольнении Абиша.

6 января по обвинению в государственной измене был задержан теперь уже бывший глава КНБ Карим Масимов. Накануне стало известно о задержании двух его заместителей - начальника Службы специального назначения "А" Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина. Все они подозреваются в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 11 января в мажилисе парламента, подверг критике работу спецслужбы во время массовых беспорядков в стране и актов агрессии террористов.

"КНБ, как уполномоченный орган, не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности", - отметил тогда глава государства.

По информации президента, в некоторых регионах страны руководители департаментов Комитета национальной безопасности, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебные здания, оставив там оружие и секретную документацию.

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Хроника 03 – 14 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан КНБ Самат Абиш

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