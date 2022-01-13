Путин обсудил с Токаевым по телефону начало вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора в четверг обсудили вопросы, связанные с согласованным выводом контингентов стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана, сообщила кремлевская пресс-служба.

Согласно сообщению, Токаев проинформировал Путина о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, предпринимаемых с учетом эффективных действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ. "Особая признательность за помощь и поддержку высказана РФ - стратегическому партнеру и союзнику по ОДКБ", - отметила пресс-служба Кремля.

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что миротворцы стран ОДКБ приступили к подготовке вывода своих сил из Казахстана. "Возвращение миротворцев ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной", - заявили военные.

В Минобороны РФ также объявили, что миротворцы ОДКБ передают силовикам Казахстана охрану ключевых объектов страны.