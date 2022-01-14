Армянские и белорусские миротворцы вылетели из Казахстана на самолетах ВКС РФ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Казахстане подразделения Армении, Белоруссии и Таджикистана из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ начали погрузку техники и военнослужащих в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России для возвращения в пункты постоянной дислокации, сообщает в пятницу Минобороны России.

Десять самолетов с миротворцами ОДКБ Белоруссии, завершив погрузку, вылетели с аэродрома Житыген в Минскую область.

Армянские военные тоже завершили погрузку в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и возвращаются домой.

Миротворческий контингент Таджикистана также будет доставлен в пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Подразделение миротворцев Киргизии совершит марш в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.

Ранее сообщалось, что четыре военных самолета с десантниками прибыли из Казахстана в Россию.

В четверг начался вывод из Казахстана подразделений ОДКБ. Возвращение миротворцев стран ОДКБ из Казахстана завершится 19 января, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

5 января президент Казахстана обратился к руководителям стран ОДКБ за помощью "в преодолении террористической угрозы". Уже в ночь на 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческие силы.