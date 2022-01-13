Планы властей Квебека ввести налог на невакцинированных от COVID-19 вызвали споры

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Предложение премьер-министра Квебека Франсуа Лего ввести в провинции налог для непривившихся от COVID-19, вызвали в Канаде дискуссию о балансе прав, пишет Guardian.

Лего 11 января заявил, что администрация региона введет налог для непривившихся, поскольку именно они создают основную нагрузку на систему здравоохранения. Он не уточнил, каков будет размер налога, сказав только, что это будет "значительная сумма", больше 50 или даже 100 канадских долларов. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что узнал об этой идее с интересом, но не готов ее комментировать, пока не узнает всех деталей. В целом премьер поддерживает вакцинацию и ее продвижение.

Юристы, медики, правозащитники и специалисты по медицинской этике предупреждают, что такой налог нарушит федеральное законодательство, которое предусматривает равный и всеобщий доступ к медицинской помощи. В частности, Трюдо отметил, что любой налог не должен нарушать дорогого всем канадцам принципа равноправия, передает CBC.

Критики этого предложения опасаются, что, если налог может быть принят, этот принцип в будущем может быть сильно расширен и привести к введению налога, к примеру, на ожирение и к дальнейшей маргинализации людей с нездоровыми привычками. Эксперты отмечают, что почти во всех случаях госпитализацию можно связать с поведением и привычками человека, и это приведет к тому, что государство будет взимать налог с уже больного человека за ошибку, которую он совершил когда-то в прошлом.

Также критики отмечают, что подобный налог может ударить по бедным, особенно в группах населения, которые не имеют достаточной информации о болезни и вакцинации. Кроме того, они предупреждают, что нужны обоснования и расчеты, как улучшатся темпы вакцинации в случае введения такого налога.

Представители групп меньшинств и иммигрантов в Канаде заявили CBC, что антипрививочникам нужны не налоги, а адекватное образование.

"Даже антисоциальные, несносные, дезориентированные и невежественные люди имеют права. При общественном здравоохранении людей надо лечить, исходя из медицинских соображений. И точка. Здесь нет места морализаторству и финансовым наказаниям", - написал колумнист Globe and Mail Андре Пикар.

Как пишет Guardian, недавние опросы общественного мнения показали, что население Квебека сильнее настроено в пользу принуждения к вакцинации, чем жители других районов Канады. Также в Квебеке действуют наиболее строгие по стране ограничения, включая комендантский час.