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В Квебеке планируют ввести "паспорт вакцинации"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В канадской провинции Квебек намерены начать применять "паспорт вакцинации" в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего отметил, что для лиц, полностью прошедших вакцинацию, будет действовать "ряд определенных привилегий".

Он добавил, что цель введения таких паспортов в том, чтобы получившие обе дозы вакцины от COVID-19 жители "могли вести практически нормальную жизнь".

Ожидается, что в ближайшие дни будет объявлено о том, как именно будут применяться данные документы.

В Квебеке суточный прирост новых случаев коронавируса за последнюю неделю составлял в среднем 160 случаев, тогда как неделю ранее этот показатель равнялся 84 случаям за 24 часа.

За время пандемии в Канаде выявили около 1,4 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 26 тыс. человек скончались от последствий COVID-19.

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Хроника 09 января 2020 года – 05 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Квебек Канада Коронавирус

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