В Канаде суд запретил отцу-антипрививочнику видеться с сыном

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Верховный суд Квебека временно запретил отцу-антипрививочнику видеться с 12-летним сыном. Как пишет издание Le Devoir, решение об ограничении доступа к ребенку впервые в истории вынесено на основании отсутствия прививки от COVID-19 у ответчика.

Решение суда было принято 23 декабря, запрет пока действует до начала февраля.

Вынося это решение, судья Жан-Себастьен Вайянкур отметил, что в нормальной ситуации в интересах ребенка было бы встречаться с отцом, но в нынешней эпидемиологической обстановке контакты с непривитым противником санитарных мер не соответствуют интересам мальчика.

12-летний мальчик получил две дозы вакцины от коронавируса, отметил судья, но высказал мнение, что этой защиты может быть недостаточно в условиях распространения "омикрона". Отец ребенка в суде заявил, что у него сдержанное отношение к вакцинации, он не привит, но соблюдает меры предосторожности, почти не выходя из дома. Судья отметил, что мужчина никак не обосновал свое отношение к прививкам.

В этой семье мальчик живет с матерью, а у отца есть право на доступ к сыну раз в две недели на выходные и еще на неделю на период праздников. Разбирательство инициировал отец, который в середине декабря попросил суд разрешить ему провести с сыном на праздники еще один лишний день. Однако мать ребенка выступила против этого и попросила суд приостановить право мужчины на доступ к сыну на том основании, что он не прививался от COVID-19, является антипрививочником и сторонником теорий заговора, пишет Le Devoir. Суду она представила подтверждающие это скриншоты из фейсбука мужчины. На случай отказа она попросила суд сохранить прежние условия, о которых они раньше договорились с отцом ребенка по взаимному согласию.

Адвокат женщины Пьер-Оливье Мартель объяснил, что ее крайне тревожит то, что отец ребенка не привит, поскольку мальчик, хотя и вакцинирован, но много контактирует с окружающими, не только в школе, но и в гостях у приятелей.

Решающим аргументом для судьи стало то, что у матери ребенка еще двое маленьких детей от другого брака, которые по возрасту не могут получить прививку. Свое решение судья принял в интересах всех троих детей.

Краткий срок запрета судья связал с быстрым изменением эпидемиологической ситуации. В феврале он пообещал пересмотреть дело.