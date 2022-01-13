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Столтенберг гарантировал Швеции и Финляндии быстрое вступление в НАТО

Столтенберг гарантировал Швеции и Финляндии быстрое вступление в НАТО
Йенс Столтенберг
Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Если Финляндия и Швеция подадут заявки о вступлении в НАТО, процесс их приема в альянс может быть очень быстрым, поскольку они близки к НАТО во всех аспектах, сказал журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг. Его спросили, как быстро могут эти страны быть приняты в НАТО.

По словам Столтенберга, Финляндия и Швеция - близкие партнеры НАТО и участвуют в совместных военных учениях. Также, по его словам, эти страны отвечают многим стандартам альянса, а Хельсинки и Стокгольм располагают хорошо функционирующими институтами в сфере обороны и безопасности.

Он добавил, что гипотетическое вступление Финляндии и Швеции, тем не менее, потребует политического решения как в этих странах, так и со стороны 30 государств-членов НАТО.

Разговоры о возможности присоединения этих двух стран к НАТО активизировались в последние недели на фоне требований Москвы о дальнейшем нерасширении НАТО. Так президент Финляндии Саули Ниинистё c декабря несколько раз напоминал, что у его страны есть право подать заявку о вступлении в НАТО, хотя пока таких планов нет. Министр обороны Швеции Петер Хультквист недавно заявил, что требования России о гарантиях в сфере безопасности принять нельзя без того, чтобы поступиться собственным суверенитетом, п добавил, что шведская армия продолжит сотрудничать с НАТО.

В Госдепе на это сказали, что всегда будут готовы рассмотреть заявки Швеции и Финляндии, если таковые появятся. В Кремле отметили, что подобные заявления не приближают для России возможность деэскалации.

НАТО Йенс Столтенберг Финляндия Швеция

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