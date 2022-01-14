Финляндия заявила об отсутствии планов вступать в НАТО

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В настоящее время у Финляндии нет планов вступать в НАТО, и она не обсуждает этот вопрос с альянсом. Об этом сообщили европейские СМИ в пятницу со ссылкой на главу МИД Финляндии Пекка Хаависто.

"Финляндия не обсуждает с НАТО вступление в альянс, и у Финляндии нет такого проекта в будущем. Политика Финляндии в области безопасности остается неизменной", - заявил Хаависто журналистам.

Хаависто отметил, что "понимает давление, с которым сталкиваются Украина и Польша из-за напряженности в сфере безопасности на их границах".

"Но я надеюсь, что у нас ситуация другая", - отметил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее на этой неделе заявил, что Финляндия и Швеция в случае подачи заявки на членство в НАТО смогут быстро вступить в альянс. Разговоры о таком развитии событий начались на фоне напряженной обстановки в районе границы РФ с Украиной. Западные СМИ предполагали, что такая ситуация может подтолкнуть Стокгольм и Хельсинки в Североатлантический альянс.