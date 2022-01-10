Глава Минобороны Швеции заявил об угрозе безопасности со стороны России

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что политика России несет угрозу структуре безопасности Европы, передает Bloomberg.

По мнению министра, "Россия постоянно хочет двигать свои позиции вперед - в нарушении международного права".

Требования России о гарантиях в сфере безопасности принять нельзя и в такой ситуации нельзя поступаться собственным суверенитетом при принятии решений в сфере национальной безопасности, считает глава Минобороны.

Министр добавил, что вооруженные силы Швеции, нарастившие за последнее время свою боеготовность, продолжат обмениваться информацией с НАТО и проводить военные учения с этим альянсом, поскольку учения повышают способности сторон действовать совместно в случае кризиса.

Швеция не входит в НАТО.

В новогоднем выступлении президент Финляндии Саули Ниинистё отмеил, что у его страны есть право подать заявку о вступлении в НАТО, и затем уточнил, что этот вопрос может решаться исключительно между заявителем и странами альянса.

В декабре Москва потребовала от США и НАТО гарантий дальнейшего нерасширения альянса на восток, в том числе отказа НАТО от присоединения Украины, проведения учений и другой военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также от размещения ракет средней и меньшей дальности вблизи границ России.

Переговоры по этим требованиям начались в январе в Женеве.