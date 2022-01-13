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Двух оппозиционеров арестовали в Абхазии по делу о несанкционированном митинге

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сухумский городской суд отправил под арест двоих задержанных по делу об организации и участии в массовых беспорядках после несанкционированного митинга оппозиционного "Народно-патриотического союза Абхазии" 21 декабря 2021 года.

"В отношении Сурмава Баграта избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на 20 дней с момента задержания - то есть до 28 января. В отношении Инапшб Анри избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на месяц - до 8 февраля", - говорится в постановлениях Сухумского городского суда.

По уголовному делу об участии в массовых беспорядках, заведенному Сухумской прокуратурой, 8 января были задержаны пятеро активистов оппозиции. Троим из них меры пресечения были определены Сухумским судом 11 января. Согласно решению суда Аслан Тания арестован на 15 суток, Батал Цвижба - на полтора месяца, Рамаз Джопуа отправлен под домашний арест до 22 марта.

После оглашения решения суда Анри Инапшба был доставлен в больницу. По данным оппозиционных СМИ, он после оглашения решения суда в знак протеста проглотил гвозди.

Руководитель оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба после происшествия в суде с арестованным Инапшба прибыл в прокуратуру и подал заявление, в котором просит задержать также и его как участника несанкционированного митинга 21 декабря 2021 года.

Аналогичные заявления подали поддерживающие оппозиционные силы депутаты парламента республики Гарри Кокая и Гиви Кварчия, Алмасхан Ардзинба, председатель партии "Форум Народного Единства Абхазии" Аслан Барцыц, руководитель общественного движения "Ахьаца"(Граб) Ахра Бжания, а также ряд активистов оппозиционных сил.

Прокурор города Сухум Алхас Агумава сообщил журналистам, что уже 10 человек явились в прокуратуру с повинной. По его словам, сейчас они находятся на допросе.

Он в то же время отметил, что принятые заявления пока несут формальный характер, и по результатам допросов будет принято решение, будет ли кто-то из пришедших в прокуратуру задержан.

Экс-президент Абхазии Рауль Хаджимба считает, что власти республики предпринимают "действия, направленные на подавление инакомыслия". "Попытки нынешних властей решить проблему политической стабильности репрессивными мерами бесперспективны и они способствуют еще большему нагнетанию напряженности", - сказал он в интервью газете "Нужная".

Он считает, что "...здесь не должно быть двойных стандартов: наказать одних, закрыть глаза на противоправные действия других, заведомо разделив их на своих и чужих".

"Мы неоднократно сталкивались с такими проблемами, были дела похлеще, и неоднократные штурмы, и погромы, и перекрытия автомагистралей, но от репрессивных мер всегда сдерживали многие моменты: опасениями не усугубить ситуацию, не доводить ее до межнациональной и межфамильной вражды, не скатиться до полицейского режима. Думаю, что еще не исчерпаны все шансы и возможности для разрешения проблем путем цивилизованного диалога, исключающего силовые методы", - заявил Хаджимба.

Абхазия Сухум

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