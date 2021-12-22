В Абхазии завершился митинг оппозиции, продолжавшийся более девяти часов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Участники протестной акции в Сухуме после переговоров лидеров оппозиции с президентом Абхазии Асланом Бжанией и принятия резолюции начали расходиться, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Один из руководителей оппозиции, экс-министр экономики, соперник нынешнего главы республики на президентских выборах 2020 года Адгур Ардзинба поблагодарил своих сторонников.

"Благодарю вас за терпение и за то, что никто не перешел грань, хотя и были определенные столкновения", - сказал он.

Митинг оппозиции в столице Абхазии Сухуме продолжался более девяти часов.

В переговорах с Бжанией, состоявшихся во вторник, принимали участие Адгур Ардзинба, Тимур Гулия, а также вице-спикер парламента Михаил Сангулия. Кроме того, присутствовали премьер-министр Александр Анкваб и руководитель администрации президента Алхас Квициния.

Абхазская оппозиция на митинге приняла резолюцию, согласно которой парламент должен приступить к процедуре отстранения Бжании от власти. Митингующие требуют "заморозить все энергетические и имущественные инициативы президента на период действия процедуры отречения его от власти".

Ранее сообщалось, что на митинге произошли столкновения оппозиции и силовиками.