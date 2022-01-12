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Суд арестовал троих из пятерых задержанных по делу о массовых беспорядках в Абхазии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Суд в Сухуме избрал меру пресечения в виде ареста на разные сроки троим из пятерых задержанных по делу об участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти во время декабрьского митинга оппозиционных сил Абхазии.

В отношении Батала Цвижбы определена мера пресечения в виде ареста сроком на один месяц и 15 суток - до 22 февраля. Второй задержанный - Аслан Тания арестован на 15 суток - до 23 января. Суд учел, что он инвалид с детства и на его иждивении находится малолетний ребенок, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Помощнику депутата парламента Абхазии Рамазу Джопуа избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 22 марта.

В отношении еще одного помощника депутата Анрика Инапшба меру пресечения избрать суду не удалось из-за ухудшения состояния его здоровья. В зал суда была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила задержанного в лазарет МВД республики. По ходатайству защитника его задержание продлено до 14 января.

Мера пресечения также не избрана в отношении Баграта Сурмава, поскольку защитники запросили дополнительное время на сбор характеризующих его судебно-контрольных материалов.

Несанкционированный митинг оппозиции в центре Сухума прошел 21 декабря. Представители оппозиции, выступающие на митинге, обвиняли действующую власть, и в частности президента республики Аслана Бжанию в экономическом и энергетическом кризисе, преследовании политических оппонентов, невыполнении предвыборных обещаний о проведении реформ, отсутствии программы развития Абхазии на ближайшие годы.

Митингующие пытались прорвать кордоны правоохранительных органов и пробраться на площадь перед парламентом и администрацией президента.

23 декабря прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении организаторов и участников массовых беспорядков в ходе несанкционированного митинга оппозиции в центре столицы Абхазии.

8 января прокуратура Сухума в рамках предварительного расследования по уголовному делу, связанному с организацией и участием в массовых беспорядках и применением насилия в отношении представителей власти, задержала четверых подозреваемых. На следующий день был задержан еще один участник митинга оппозиции.

10 января прокуратура направила в суд ходатайство об избрании в отношении всех пятерых задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Абхазия

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