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США и ЕС еще не договорились о санкциях против РФ на случай ее вторжения на Украину

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - США вынуждены оказывать давление на европейских союзников и партнеров, поскольку несмотря на многочисленные переговоры, не смогли договориться с ними о конкретных санкционных мерах против России в случае ее вторжения на Украину, сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг признал, что США и Европа не полностью согласны с тем, какие санкции могут быть применены.

"Означает ли это, что у США и Европы будет совершенно одинаковый вплоть до мельчайших деталей список? Нет", - заявил Салливан журналистам в Белом доме.

В то же время, по его словам, стороны едины в том, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Москву ждут "серьезные экономические последствия".

Агентство пишет, что давление на союзников свидетельствует о "растущем чувстве нетерпения в администрации (президента США Джо - ИФ) Байдена по поводу европейской позиции".

Так, американские официальные лица недовольны тем, что "европейские страны не договорились о точных санкциях, которые они введут, если Россия вторгнется в Украину".

Кроме того, "США обеспокоены тем, что европейские лидеры плохо подготовлены к ответу, если (президент РФ Владимир - ИФ) Путин предпримет действия, которые не приведут к тотальному вторжению, такие как кибератаки или усиленные кампании дезинформации".

По данным источников агентства, трудности в выработке единого подхода к санкциям заключаются и в том, что пока нет ясности, какие меры может принять Россия в отношении Киева.

"Помимо отправки войск это может включать любые попытки организовать государственный переворот против президента Украины Владимира Зеленского или другие действия по дестабилизации его правительства", - говорится в сообщении.

Bloomberg пишет, что США и их европейские партнеры работали над пакетом экономических мер в течение нескольких месяцев. Они могли быть направлены против крупнейших российских банков, включать контроль за экспортом передовых технологий в ключевых отраслях промышленности и высокотехнологичных товаров.

В то же время некоторые члены ЕС подняли вопрос о влиянии таких санкций на их собственную экономику. В частности, не исключается прекращение Россией поставок газа. Нерешенность проблем, которые на этой неделе обсуждались США и Западом с Россией, уже привели к тому, что в четверг цены на природный газ в Европе выросли на 16%.

Как неприемлемые рассматривают некоторые страны предложения об отключении России от международной платежной системы SWIFT, отмечается в сообщении.

В нем говорится, что пакет возможных мер в отношении России должен быть одобрен всеми государствами-членами Евросоюза. Один из источников Bloomberg выразил надежду, что этот пакет будет доработан на встрече глав МИД ЕС 24 января.

США ЕС Россия Украина

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