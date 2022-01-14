Сенатор Круз вновь призвал Байдена к санкциям против "Северного потока 2"

Ранее Сенат США отклонил предложенный Крузом законопроект о санкциях против российского газопровода

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сенатор Тед Круз обратился к президенту США Джо Байдену с призывом о введении санкций против газопровода "Северный поток 2" после того, как Сенат заблокировал его законопроект по этому вопросу.

"Президент Байден должен прислушаться к Сенату, народу и правительству Украины, и отменить свое катастрофическое решение предоставить России освобождение от санкций, санкционированных Конгрессом", - написал он в твиттере.

Он подчеркнул, что "только немедленное введение санкций может изменить расчеты (Владимира - ИФ) Путина, остановить вторжение в Украину и устранить экзистенциальную угрозу, которую создает "Северный поток 2".

По мнению Круза, "Сенат осудил капитуляцию Джо Байдена перед Владимиром Путиным по "Северному потоку 2".

"Несмотря на яростное лоббирование Белого дома, значительное двухпартийное большинство сенаторов (55-44) вновь проголосовало за немедленные санкции в отношении путинского трубопровода", - добавил он.

Законопроект с новыми санкциями против газопровода был отклонен в связи с тем, что он на голосовании не набрал необходимого для одобрения количества голосов: для этого требовалась поддержка не менее 60 сенаторов из 100.

В декабре 2021 года Круз добился от демократов проведения до 14 января голосования по его предложениям по санкциям против газопровода в обмен на то, что он перестанет препятствовать утверждению Сенатом кандидатур президента на посты в администрации.

Законопроект предусматривал введение санкций в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также в отношении ряда их сотрудников в течение 15 дней после его принятия.

Возможность санкций против "Северного потока 2" упоминается в другом законопроекте: его представила в среду группа сенаторов-демократов. В документе перечисляются возможные санкции, которые, по мнению его авторов, нужно будет ввести против РФ в случае ее нападения на Украину.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявлял, что США выступают против реализации проекта "Северный поток 2", однако введение уже сейчас, как это предлагал Круз, санкций против газопровода ослабит единство Соединенных Штатов и Европы и не станет сдерживающим Россию фактором в ее политике в отношении Украины.