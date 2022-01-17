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Двое минчан получили сроки за раздачу листовок и газет

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Минский городской суд приговорил двух горожан к четырем годам лишения свободы каждого за распространение призывов к причинению ущерба нацбезопасности и грубому нарушению общественного порядка (ч. 3 ст. 361, ч.1 ст. 342 УК Белоруссии), сообщила Генпрокуратура Белоруссии.

Осужденным по сорок лет.

По версии следствия, один из них "изготовил не менее 10 тысяч экземпляров листовок и не менее 21 тысячи экземпляров газет, в которых содержались статьи побудительного характера к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, в том числе о признании выборов недействительными, к дезорганизации системы госуправления, проявлению экстремизма и вражды, распространению недостоверной информации".

Вместе с подельником и другими людьми он распространял эти материалы в Белоруссии.

"Они же с августа 2020 года по 19 марта 2021 года с помощью компьютерной техники путем неоднократного размещения и сохранения ссылок на выпуски газет с названными материалами распространили их неопределенному кругу лиц", - заявили в надзорном ведомстве.

Кроме того они участвовали в протестах в Минске в августе и сентябре 2020 года.

Приговор в законную силу не вступил, его можно обжаловать.

Протесты в Минске

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Белоруссия Генпрокуратура Минский городской суд

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